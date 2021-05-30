Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay imaj tazeledi
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Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay imaj tazeledi

Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay imaj tazeledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk magazin dünyasında bir dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, imaj değişikliğine gitti. Özay, son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Magazin dünyasında bir dönemin aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun aradan sonra bu sefer de yeni imajıyla gündeme geldi. Manken ve modelliğin yanı sıra şarkıcılık ve oyunculuğa merak salan Özay, iki alanda yaptığı başarılı işlerin ardından bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

YENİ İMAJINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın son hamlesi, saçlarıyla ilgili oldu. Özay, saçlarında yaptığı değişikliği takipçileriyle paylaştı. Özay'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

SAÇLARINI AFRO DALGASI YAPTIRDI

Saçlarını Afro dalgası yaptıran Özay, paylaştığı fotoğrafına ise şu notu düştü:

"Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay. Sıkı takipçilerim iyi bilir, 2 yıl önce Afrika örgüsü yaptırmıştım ve o yaz büyük patlama olmuştu o modelde... Şimdi de yaza girerken dedim yine bir değişiklik yapayım ve bu kez de Afro dalgası yaptırayım. Vallahi ben ve buradaki herkes bayıldı... Umarım sizler de beğenirsiniz"

Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay imaj tazeledi
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay imaj tazeledi

Kaynak: Snob Magazin

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