Tuğba Melis Türk: Köylü Emine rolü 14 yıllık hayalim
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Tuğba Melis Türk: Köylü Emine rolü 14 yıllık hayalim

Tuğba Melis Türk: Köylü Emine rolü 14 yıllık hayalim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu, "Petrol Sevdası" adlı filmde köylü kızı Emine'yi canlandırdı.

Oyuncu, "Petrol Sevdası" adlı filmde köylü kızı Emine'yi canlandırdı. 14 yıllık oyunculuk kariyeri boyuncu hep şehirli, zengin ve güzel kadın rolünde seyirci karşısına çıktığını söyleyen Türk, şöyle konuştu:

"Bir oyuncu için en önemli şey, farklı rollere bürünmektir. Çünkü farklı ve uç roller oyuncuyu besler, geliştirir. Ben de kariyerim açısından farklı bir rol istiyordum. Bu hayalime 'Petrol Sevdası' sayesinde ulaştım. Filmi Siverek'te, Takoran Vadisi'nde çektik. Başrolü Halil İbrahim Kurum ile paylaştık. Birbirine aşık iki gencin hikayesini anlatan filmde canlandırdığım Emine, 14 yıldır beklediğim, hayalini kurduğum ters köşe bir karakter."

Oyuncu kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Birgül Ulusoy ve Ali Rıza Tanyeli'nin de yer aldığı film, bugün televizyonda izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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