Tuğba Ekinci'nin Tatlıses İçin "Sakat" Kelimesini Kullanması Çılgın Sedat'ı Çıldırttı
Konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için "sakat" kelimesini kullanan Tuğba Ekinci'yi topa tutan Çılgın Sedat, "Ne kadar terbiyesiz, hadsiz, saygısız bir insansın" dedi.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Tuba Ekinci'nin İbrahim Tatlıses için kullandığı "Sakat" ifadesi Çılgın Sedat'ı kızdırdı.
HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda "Kadınlar yüz vermese hiçbir Türk erkeği taciz etmez" ifadelerini kullanan Tuba Ekinci, bu sabah Söylemezsem Olmaz programına katılarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
TATLISES İÇİN "SAKAT" İFADESİNİ KULLANDI
Açıklamaları esnasında İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğun düzmece olduğunu belirten Ekinci, Tatlıses için "Sakat" ifadesini kullandı.
ÇILGIN SEDAT ÇOK KIZDI
Ekinci'nin ardından engelli çocuk babası Çılgın Sedat da canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci'ye ağzına geleni söyledi. Ekinci için "Terbiyesiz, saygısız, hadsiz" ifadelerini kullanan Çılgın Sedat, "Tuba Hanım konuşmayı bilmiyor. Ne kadar terbiyesizsin sen. Böyle aşağılık konuşmalar yapamazsın. Ne kadar saygısız, hadsiz bir insansın. Sakat kelimesini kullanamazsın. Herkesten, hepimizden özür dilemek zorundasın. Haddini bil, terbiyeni takın ve ahlaksızca konuşmalar yapma" dedi.
-
Dolar 4. 3 ü gördüCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Ibo engelli değil ki. Hak ettigini buldu.Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
-
herkes kendi açısından gündem olamyı başarıyor bravo vallahi :) her ne olursa olsun bizde yiyior ve yorum yapıp gündweme getiriyoruz hepsini :)Cevap Yaz 256 Yayından Kaldır
-
BU KADINI GÜNDEMDE TUTMAK İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETSEK YİNE BİR CACIK OLMAZ BUNDANCevap Yaz 146 Yayından Kaldır
-
engelli olan anlar sen anlayımazsın ondan niye bu kadar tepki verildiğini söylüyorsun bide sakat köstebek yazmışşın önce sen bi konuşmasını bil sonra karşıdaki insanı eleştir asıl sizde saygı kalmamış sakat değil bizim engelliler üzülmesin aşağılamasın diye sen anlarsın insanlıktan kalkıp dalga geçercesine konuşuyorsun seninde farkın yok o insanlardan anladınCevap Yaz 295 Yayından Kaldır