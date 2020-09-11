Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllardır süren yalnızlığını bozdu. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcıdan romantik paylaşımlar peş peşe geldi.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosuyla gündeme gelen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de yeni aşkıyla gündeme gelmeyi başardı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Tuğba Ekinci, yeni aşkını da Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Aşkla beraber aşk günü" notunu düştü.

İKİNCİ PAYLAŞIMINA FÜZE EMOJİSİ KOYDU

Aşk dolu karelere imza atan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen bir başka fotoğrafına ise füze emojisi koymayı seçti.