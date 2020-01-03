Tugay'dan işçilere özel teşekkür

03.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:00

Ulaşım Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçileri dün akşam gerçekleşen meclis toplantısına davet eden Tugay, "Hakkınızı ödememiz çok zor" dedi.

ARALIKSIZ ÇALIŞTILAR

Mavişehir'de meydana gelen su taşkınlarında işçilerin saatlerce aralıksız çalıştığına şahit olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi: "Hani bazen orada, burada yatıyor, çalışmıyor denen belediye işçileri var ya, bana göre onlar gizli kahramanlardır. Başkanlık görevini devraldığımdan beri yakından gözlemlediğimde anladım ki, istisnalar olsa da, yüzde 99'u büyük özveriyle çalışıyor ve büyük takdir hak ediyor. Bunun insanlar tarafından görülmesini istedim. Çalışanlarımız o taşkınları durdurmak için sabaha kadar aç susuz çalıştılar. Bunu kendim bizatihi gördüm. Hakları ödenmez. Buna benzer her türlü sorunda aynı özveriyi göstereceklerini biliyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin kuru kuruya olmaması gerektiğini, daha yüksek ücreti hak ettiklerini de belirtmek isterim." Tugay, çalışanlara teşekkür belgesi de vereceklerini de ifade etti.

Kaynak: Bültenler