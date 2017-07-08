Tüfenkci Angola'ya Gidecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 11-12 Temmuz'da Angola'nın başkenti Luanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Angola ile 2008'de imzalanan Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca tesis edilen Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı, Tüfenkci ve Angola Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Rui Jorge Carneiro Mangueira eşbaşkanlıklarında yapılacak.



Türkiye'den Angola'ya gerçekleştirilecek bakan düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında, Karma Komisyon Toplantısında ticari ve ekonomik konular görüşülecek. Söz konusu gündem maddelerinin yanı sıra gümrük, sanayi, enerji ve madenler, çevre ve şehircilik, orman ve su, tarım, sivil havacılık, sağlık, eğitim, lojistik, gençlik ve spor ile kültür ve turizm konuları ele alınacak.



Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bilim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması'nın da Karma Komisyon Toplantısı gündeminde yer alması öngörülüyor.



Açıklamaya göre, Angola ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2016 yılında 134,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 128,8 milyon dolarlık bölümünü, Türkiye'nin Angola'ya ihracatı oluşturdu. İhraç edilen başlıca ürünler ise buğday unu, çimento, mayalar ve tekstil elyafı mamulleri oldu.