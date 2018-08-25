Tüfekli Saldırının Şüphelisi İzinci Tutuklandı

OLAY perşembe akşamı saat 21.30 sıralarında, Eşme ilçesindeki pazaryeri yakınlarında meydana geldi. Otomobilin içinden büfenin önünde oturanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hasan Çetin (27) yaşamını yitirdi. Tüfekli saldırıda Mehmet Coşkun (32) ve Ozan Yavaşça (24) yaralandı. Saldırının şüphelisi olan Alim Özbek ile yanında bulunan ve aracı kullandığı belirtilen Y.Y. (50), Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, Uşak'a götürüldü. Alim Özbek, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büfeye yapılan silahlı saldırıda Hasan Çetin (solda) öldü, Mehmet Coşkun (sağda) yaralandı.

Fransa'nın Metz kentinde yaşayan ve tatil için memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine giden Özbek'in, olaydan bir gün önce kentteki bir gazinoya gittiği, işletme çalışanları Hasan Çetin ve Mehmet Coşkun'la tartıştığı öğrenildi.