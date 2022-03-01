Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2) - Haberler

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Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı, Nurettin Arkan - Güncel
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Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)

TUTUKLANDIIsparta'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Isparta'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şehmuz Gezer, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-DHA


Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)

Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)

Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Güncel

Şehmuz Gezer, Isparta, Güncel, Haberler

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