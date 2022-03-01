Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı, Nurettin Arkan - Güncel
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TUTUKLANDIIsparta'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Isparta'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şehmuz Gezer, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-DHA