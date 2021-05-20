ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
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ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Murat Can K. (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya ormanlık alanda tüfekle ateş etti.

ANTALYA'da Murat Can K. (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya ormanlık alanda tüfekle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Yakup A., 1 kilometre yürüdükten sonra sanayi içindeki arkadaşlarından yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi içerisinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Murat Can K., iddiaya göre daha önce yan bakma nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya, konuşmak için ormanlık alana gitmeyi teklif etti. Beraber Şafak Mahallesi içerisinde yer alan ormanlık alana giden ikili, burada yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Can K., yanında bulunan tüfekle Yakup A.'ya ateş etti.

1 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına tüfekten çıkan çok sayıda saçma isabet eden Yakup A., yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki arkadaşlarının yanına yürüyerek gitti. Yakup A.?nın yaralandığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yakup A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Murat Can K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'BERABER ORMANLIK ALANA GİTMİŞLER'

2 arkadaşın arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı yaralamanın yaşandığını ifade eden Hüseyin Altıntaş, "2 arkadaşın arasında bir soğukluk oldu. Murat Can K., Yakup A.'ya 'Gel bir yerlere gidelim' deyince, beraber ormanlık alana gitmişler. Orada tartışma büyüyünce de Murat Can K., Yakup A.'ya tüfekle uzaktan ateş etmiş. Tüfekten çıkan saçmalar da Yakup A.'nın yüzüne ve vücuduna isabet etmiş. Hayati tehlikesi yok. Buraya kadar da ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek gelmiş" dedi.

ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA TÜFEKLE VURULDU, 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ - Haberler
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