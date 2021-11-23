Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

BOLU (İHA) - Aktaş Mahallesinde park halinde olan ve içerisinde sürücüsünün bulunduğu bir otomobil T.K. isimli şahıs tarafından tüfekle gasp edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobili gasp eden T.K. daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Büyük korku yaşayan otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet- Gasp Büro Amirliği ekipleri otomobilin gasp edildiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇEKİN, BENİM GİBİ YILDIZ BULAMAZSINIZ"