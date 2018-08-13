Tüfeği Ateş Alan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde taşıdığı tüfek ateş alan çiftçi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde taşıdığı tüfek ateş alan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ağabeyinin kullandığı traktörle Beyağaç'ın Kapuz Mahallesi'nden Kale'nin Karayayla Mahallesi'ne giden Erkan Alakoyuncu'nun (39) nedeni henüz tespit edilemeyen şekilde ateş aldı.
Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, göğsünden vurulan Erkan Alakoyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Alakoyuncu, Karayayla Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.