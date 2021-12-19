Tufanbeyli'de eğitime kar engeli

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşığışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.