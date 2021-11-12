Tüdanya kimdir? Tüdanya kaç yaşında, mesleği ne?

80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcının yardımına ise Haluk Levent yetişti. Tüdanya kimdir?

TÜDANYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1961

Kaç yaşında: 60 yaşında

Nereli: Bergama

İzmir iline bağlı Bergama ilçesinde doğdu. Bergamalı yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri idi.[2] İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı.

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınır.

ALBÜMLERİ

• (1983) Sıra Sıra Dağlar

• (1986) Azap

• (1986) Seni Sevmeyen Ölsün

• (1987) Sen Bir Ömürsün

• (1988) Sen Yaşa

• (1989) Adın Sevgilim Olsun

• (1991) Dön

• (1993) Beklenen Tüdanya

• (1994) Söyle Güzel İsmin Ne

• (1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

• (1999) Canım Sağolsun

• (2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

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