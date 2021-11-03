TÜBİTAK araştırmacısı kadın, kocasına not bırakıp intihar etti! Polis yazıdaki "27" detayının peşinde

İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine bıraktığı notta tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazarak "seni seviyorum" yazdığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ BULUNDU

Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken sosyal medyadan paylaşım yapan onlarca kişi bilim insanının ölümünü şüpheli buldu.

ÖDÜL ALMIŞTI

TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçen yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Dilek hocanın projesinin askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleri ile sanayi kuruluşlarında kullanılması hedefleniyordu.

KAPI İÇERDEN KİLİTLİYDİ

Sabah'ın haberine göre Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan eşi Dr. Doğan Erbahar'la boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre genç kadının yakınları, 30 Ekim'de kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Tuzla, Postane Mahallesi'ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi.

BÖCEK İLACI İÇTİĞİ KESİNLEŞTİ

Polisler içeri girdiğinde Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar'ın naaşı pazar günü Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAM 27 KEZ "ÇOK" YAZMIŞ

Doç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta "seni çok seviyorum" yazıyordu. Ancak bu yazıda tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı. Onlarca kişi, "Dilek kendisini öldürmedi onu birileri öldürmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet