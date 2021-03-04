Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti
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Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti

04.03.2021 07:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:38
Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti

9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas'ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.

9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas'ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Savcılığın başlattığı soruşturma devam ederken, Tuba Ünsal dilekçe vererek şikayetinden vazgeçti. Dilekçede, "Görülen lüzum üzerine şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız" denildi. Savcılık, Elisabeth Mas hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: Hürriyet

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