Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti
04.03.2021 07:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:38
9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas'ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.
9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas'ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Savcılığın başlattığı soruşturma devam ederken, Tuba Ünsal dilekçe vererek şikayetinden vazgeçti. Dilekçede, "Görülen lüzum üzerine şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız" denildi. Savcılık, Elisabeth Mas hakkında takipsizlik kararı verdi.
Kaynak: Hürriyet