Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti

9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas'ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.