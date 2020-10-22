Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı
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Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı

22.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:30

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, "Çocukların yediği helal, giydiği haram" diyerek iki çocuğuna tanesi 9,50 TL'den tişört, 79,90 TL'den de ayakkabı aldı.

Geçtiğimiz gün çocukları Sare ve Civan Mert'le alışveriş merkezine giden Tuba Ünsal, alışveriş yaptı. Ünsal, birçok ünlünün aksine çocuklarına uygun fiyatlı markaların ürünlerini satın aldı.

10 TL'YE TİŞÖRT, 80 TL'YE AYAKKABI

Milliyet'te yer alan habere göre, Ünsal, "Onlar için 'yediği helal, giydiği haram' derler ya, buna özellikle dikkat ediyorum. Markalarda ise doğaya saygılı olsun, çocuk işçi çalıştırmasın gibi kriterlerim var. Onun dışında takıntılarım yok" şeklinde konuştu. Oyuncu, girdiği mağazadan çocuklarına 9,50 TL'den tişörtler ve 79,90 TL'den ayakkabılar tercih etti.

Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı

"YEDİĞİMİZ EKMEĞİN KIRINTISINI SAYMAMIZ GEREK"

Çocuklarına pahalı kıyafetler alan ünlü isimleri eleştirmediğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların çocuklarıyla ilişkisi kimseye düşmez. O yüzden bu benim tercihim. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gereken bir dönemdeyiz. Her şey tepetaklak oldu. Ama temennim, herkesin bunların çok daha bilincinde olarak hareket etmesi ki özellikle çocukların hayatında."

Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı

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Haber Yorumları (5)
ŞEYDA: KIZINDAKİ TELEFON DA İPHONE 11 O HELAL Mİ BARE ?
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AAAAAA!: o gazetecilerin orda ne işi var sanki sevmeyeni yapmış gibiii
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İLO: BÖYLE DÜŞÜNEN BİRİ KENDİ İÇİNDE GEREKSİZ VE PAHALI ALIŞVERİŞ YAPMAMALI
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