Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, "Çocukların yediği helal, giydiği haram" diyerek iki çocuğuna tanesi 9,50 TL'den tişört, 79,90 TL'den de ayakkabı aldı.

Geçtiğimiz gün çocukları Sare ve Civan Mert'le alışveriş merkezine giden Tuba Ünsal, alışveriş yaptı. Ünsal, birçok ünlünün aksine çocuklarına uygun fiyatlı markaların ürünlerini satın aldı.

10 TL'YE TİŞÖRT, 80 TL'YE AYAKKABI

Milliyet'te yer alan habere göre, Ünsal, "Onlar için 'yediği helal, giydiği haram' derler ya, buna özellikle dikkat ediyorum. Markalarda ise doğaya saygılı olsun, çocuk işçi çalıştırmasın gibi kriterlerim var. Onun dışında takıntılarım yok" şeklinde konuştu. Oyuncu, girdiği mağazadan çocuklarına 9,50 TL'den tişörtler ve 79,90 TL'den ayakkabılar tercih etti.

"YEDİĞİMİZ EKMEĞİN KIRINTISINI SAYMAMIZ GEREK"

Çocuklarına pahalı kıyafetler alan ünlü isimleri eleştirmediğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların çocuklarıyla ilişkisi kimseye düşmez. O yüzden bu benim tercihim. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gereken bir dönemdeyiz. Her şey tepetaklak oldu. Ama temennim, herkesin bunların çok daha bilincinde olarak hareket etmesi ki özellikle çocukların hayatında."