Tuba Ekinci'nin Bikinili Koşma Videosunda, Kendini Ata Benzetmesi Olay Oldu

Tuba Ekinci'nin Bikinili Koşma Videosunda, Kendini Ata Benzetmesi Olay Oldu

Askerlere yazdığı şarkılarla tanınan Tuba Ekinci, instagram hesabından bikinisiyle yavaş çekim videosunda kendisini ata benzetmesi olay oldu. Şarkıcının gönderisinde, takipçileri ise kayıtsız kalmadı.

Yaz aylarının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ünlü isimlerden tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bu yaza damgasını vuran bikinili ünlüler kervanına şarkıcı Tuba Ekinci de katıldı. Ekinci, sosyal medya hesabından sahilde siyah bikinisiyle yavaş çekim koşmasını paylaştı. Binlerce beğeni alan Ekinci, gönderisini "Yavaş atın tekmesi sert olur şişt" notuyla paylaştı.

"YAVAŞ ATIN ÇİFTESİ SERT OLUR"

Ekincinin sahilde yavaş çekimde kameraya doğru tekme atmasını "Yavaş atın tekmesi sert olur şişt " notuyla paylaşması ise takipçilerini güldürdü. Bazı takipçileri bu videoyu boşuna paylaşmazsın amacın ne derken bazıları at benzetmesine şaşırdı.

İşte Ekinci'nin olay olan paylaşımı;

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