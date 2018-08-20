Tuba Ekinci'nin Bikinili Koşma Videosunda, Kendini Ata Benzetmesi Olay Oldu
Askerlere yazdığı şarkılarla tanınan Tuba Ekinci, instagram hesabından bikinisiyle yavaş çekim videosunda kendisini ata benzetmesi olay oldu. Şarkıcının gönderisinde, takipçileri ise kayıtsız kalmadı.
Yaz aylarının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ünlü isimlerden tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bu yaza damgasını vuran bikinili ünlüler kervanına şarkıcı Tuba Ekinci de katıldı. Ekinci, sosyal medya hesabından sahilde siyah bikinisiyle yavaş çekim koşmasını paylaştı. Binlerce beğeni alan Ekinci, gönderisini "Yavaş atın tekmesi sert olur şişt" notuyla paylaştı.
"YAVAŞ ATIN ÇİFTESİ SERT OLUR"
Ekincinin sahilde yavaş çekimde kameraya doğru tekme atmasını "Yavaş atın tekmesi sert olur şişt " notuyla paylaşması ise takipçilerini güldürdü. Bazı takipçileri bu videoyu boşuna paylaşmazsın amacın ne derken bazıları at benzetmesine şaşırdı.
İşte Ekinci'nin olay olan paylaşımı;
YORUMLAR (26)
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napmış saç mı ektirmiş bu?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunu kim haber yapıyo hayretCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vay arkadaş zamanında asker iken hayallerimizi süslerdi şimdi yerçekimine karşı koyamamış bedeni ama genede oşimidi asker ...der görevimizi icra ederizCevap Yaz Yayından Kaldır
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KADINLIĞI BALLANMIŞ MI Kİ YADA BALINI YEMİŞLER Mİ Kİ MUİAHUİHAHUİAHUİHAHUİAHUİHAHUHİAİHUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gögusleri beline inmis helva gibi olmusCevap Yaz 1 Yayından Kaldır