Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisiyle Samimi Fotoğraflarını Gören Ailesi Sitem Etti

6 yaşındaki ikiz kızlarıyla annesinin Bodrum'daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evigen ile Türkbükü'nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takıldı. İkilinin samimi fotoğraflarını gören Büyüküstün ailesi kızlarına sitem etti.

TUBA'NIN AİLESİ FOTOĞRAFLARA SİTEM ETTİ

Evirgen'in yanında yatan sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler Büyüküstün ailesinde sıkıntı yarattı. Bu ilişkiye yaş farkı nedeniyle baştan beri karşı çıkan ailenin, Evirgen'i Bodrum'daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü. Basına yansıyan bu kareler nedeniyle anne-babanın kızlarına sitem ettiği öğrenildi. Büyüküstün, geçen hafta sevgilisiyle yazlığının kapısında görüşmüştü.

İşte Tuba'nın ailesini kızdıran fotoğraflar...