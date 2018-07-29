Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisiyle Samimi Fotoğraflarını Gören Ailesi Sitem Etti
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evigen'in plajdaki samimi görüntüleri Büyüküstün'ün ailesini kızdırdı.
6 yaşındaki ikiz kızlarıyla annesinin Bodrum'daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evigen ile Türkbükü'nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takıldı. İkilinin samimi fotoğraflarını gören Büyüküstün ailesi kızlarına sitem etti.
TUBA'NIN AİLESİ FOTOĞRAFLARA SİTEM ETTİ
Evirgen'in yanında yatan sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler Büyüküstün ailesinde sıkıntı yarattı. Bu ilişkiye yaş farkı nedeniyle baştan beri karşı çıkan ailenin, Evirgen'i Bodrum'daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü. Basına yansıyan bu kareler nedeniyle anne-babanın kızlarına sitem ettiği öğrenildi. Büyüküstün, geçen hafta sevgilisiyle yazlığının kapısında görüşmüştü.
İşte Tuba'nın ailesini kızdıran fotoğraflar...
YORUMLAR (9)
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Ne varki bunda sonuçta aydın kültürlü memleketimizin nadide bir sanatcısıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geleceğin bataklıklarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM TAM BİR CİNS...............................Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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moderen türkiye rezilligiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu haber mı şimdi . Canınız cehenneme . Bilmem kim kimi düdüklemiş bana Ne ya. Sizde cenabetlerini alın ozaman. Lanet gelsin sizeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır