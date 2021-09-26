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Tuan Tunalı 'Baht Oyunu' kadrosunda

Hürriyet - Haberler | Magazin
Tuan Tunalı 'Baht Oyunu' kadrosunda

Dizinin yeni bölümünde, Ada'nın yeni boşanma avukatı Turgut Aşkın, ilk görüşte Ada'ya tutuluyor.

Dizinin yeni bölümünde, Ada'nın yeni boşanma avukatı Turgut Aşkın, ilk görüşte Ada'ya tutuluyor. Turgut, boşanma davasını vesile ederek Ada ile buluşmak için fırsatlar yaratmaya çalışınca, Bora'nın da yeni hedefi haline geliyor.

Turgut ve Ada'yı baş başa yakalayan Bora, Ada'nın ilk aşkının Turgut olduğunu düşünmeye başlayınca işler karmakarışık bir hal alıyor.

Turgut'un gelişi Ada ile Bora'nın ilişkisini nasıl etkileyecek? Turgut, Ada'nın sırrını ele verecek mi? Nergis, ikilinin arasından çekilecek mi?

' Baht Oyunu' yeni bölümüyle salı akşamı 20.00'de Kanal D'de.

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Haber: Tuan Tunalı 'Baht Oyunu' kadrosunda - Haberler Magazin
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