Tu¨rk Halkı ABD'yi Tehdit Olarak Go¨ru¨yor mu? Kadir Has Üniversitesi'nin 26 ilde 1000 kişiyle görüşerek yaptığı ankette, "Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler" sıralamasında ABD geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 ile zirvede yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi'nin 26 ilde 1000 kişiyle görüşerek yaptığı ankette, "Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler" sıralamasında ABD geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 ile zirvede yer aldı. Peki İstanbullular bu konu hakkında ne düşünüyor? VOA Türkçe, İstanbul halkına ABD'ye bakışlarını sordu Kaynak: DailyMotion.com