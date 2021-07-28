TÜ'de "engellilerin kent hakkı" ele alındı
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TÜ'de "engellilerin kent hakkı" ele alındı

TÜ'de 'engellilerin kent hakkı' ele alındı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce "engellilerin kent hakkı" semineri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce "engellilerin kent hakkı" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevirim içi düzenlenen seminer TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Çağlar'ın moderatörlüğünde Dr. Berfu Güley Gören Soares'in anlatımıyla gerçekleşti.

Çağlar, yaptığı konuşmada, engellilerin insan haklarının tarihi hakkında bilgi verdi.

Toplumsal yapıların tamamen yeti yitimi yaşamayan bireylere göre düzenlenmesinden kaynaklanan bir engel yaşadığını aktaran Çağlar, "Yani engellilik toplumdan kaynaklanan bir durum ve kamusal mekan ve hizmetlerin tasarımı da bu anlamda önemlidir. Sosyal model engelli haklarına gidişin önemli bir basamağıdır, çünkü insan haklarının anlaşılmasına yol açmıştır. Bu açıdan kent içerisinde engellilerin erişilebilirliğinin düzenlenmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dr. Berfu Güley Gören Soares de engellilerin kent hakkıyla ilgili bilgiler aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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