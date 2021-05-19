TÜ'de çevrim içi "Yunus Emre ve Türkçemiz" bilgi şöleni düzenlendi
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TÜ'de çevrim içi "Yunus Emre ve Türkçemiz" bilgi şöleni düzenlendi

TÜ'de çevrim içi 'Yunus Emre ve Türkçemiz' bilgi şöleni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından "Yunus Emre ve Türkçemiz" başlıklı çevrim içi bilgi şöleni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından "Yunus Emre ve Türkçemiz" başlıklı çevrim içi bilgi şöleni düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan'ın oturum başkanlığında düzenlenen etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah "İlk Türk Şairleri ve Yunus Emre" başlıklı bir konuşma yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe İlker de Yunus Emre'de "Sayı ve Varlık" kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Yunus'un kendi işlemcisiyle sonsuz varlığın farkında olduğunu vurgulayan İlker, "Bu varlığa hayran kalmış ve hayret etmiştir. Sayıları da dilinin imkanları çerçevesinde bir sonsuzluk içinde deryaya salmıştır." dedi.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen de programda "Yunus Emre'nin dil ve üslubunda metafor kullanımı" hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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