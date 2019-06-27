"TÜ, Balkanlar'a sağlık hizmeti sunuyor"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm Balkanlar'a sağlık hizmet sunduğunu söyledi.

TÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu törende yaptığı konuşmada, Edirne'de sağlık eğitiminin 1488 yılında kurulan Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ndeki Darüşşifa ile başladığını ifade etti.

Sağlık eğitiminin yanında sağlık hizmetinde iyi bir konumda olduklarını belirten Tabakoğlu, "Tıp fakültemiz üniversitemizin en önemli bölümlerinin başında geliyor. Özellikle bölgemize ve Balkanlar'a yönelik yaptığımız sağlık hizmetleri çok önemli yer tutuyor." dedi.

Fakülte hastanesinin Balkanlar'a şifa dağıttığını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Bin 100 yataklı hastanemiz bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından. Üniversitemizin gözde bölümlerinden olan fakültemiz kaliteli bir kadroya sahip. Avrupa'nın ortalarına kadar bu kalitede hizmet veren kurum yok diyebiliriz. 3 yıldır hastanenin yenilenmesi yapılıyor. 45 milyon liralık bir harcama yapıldı. 10 yeni ünite kazandırdık. Yenileme çalışmaları acil servis ve diğer bölümlerde devam edecek."

Programda, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve fakülte birincisi Bartu Barlas da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 197 mezuna belgeleri verildi.

Kaynak: AA