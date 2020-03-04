: TTB: 'Corona Virüsü Türkiye'ye Gelirse Kayıp Olmadan Atlatabiliriz'

04.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye'de tespit edilmiş bir corona virüs vakası bulunmadığını bildirerek, İran'ın geç bildirim yapması ve komşularda vakalar görülmesi dolayısıyla hasta olsa dahi gerekli tedbirlerle kayıp olmadan buna atlatılabileceğini söyledi

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