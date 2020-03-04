TTB: 'Corona Virüsü Türkiye'ye Gelirse Kayıp Olmadan Atlatabiliriz'
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TTB: 'Corona Virüsü Türkiye'ye Gelirse Kayıp Olmadan Atlatabiliriz'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye'de tespit edilmiş bir corona virüs vakası bulunmadığını bildirerek, İran'ın geç bildirim yapması ve komşularda vakalar görülmesi dolayısıyla hasta olsa dahi gerekli tedbirlerle kayıp olmadan buna atlatılabileceğini söyledi.

04.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47

Başkanı Prof. Dr. , 'de tespit edilmiş bir corona virüs vakası bulunmadığını bildirerek, 'ın geç bildirim yapması ve komşularda vakalar görülmesi dolayısıyla hasta olsa dahi gerekli tedbirlerle kayıp olmadan buna atlatılabileceğini söyledi



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: TTB: 'Corona Virüsü Türkiye'ye Gelirse Kayıp Olmadan Atlatabiliriz'
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