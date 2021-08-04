TSYD İzmir Şubesi'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye ziyaret
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TSYD İzmir Şubesi'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye ziyaret

TSYD İzmir Şubesi'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ile bir araya geldi.

Bahri Okumuş, İzmir'de sporun gelişimine katkı sağlamak için her zaman il müdürlüğüyle iletişim içinde olduklarını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporcuların elde ettiği başarıların Türk sporuna ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla sporda da rahatlama olacağına inandığını bildiren Okumuş, "İzmir son dönemde güçlü spor altyapısının meyvelerini almaya başladı. Bu noktada Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz teşkilatının katkısı çok büyük. İzmir'den olimpiyata giden sporcularımız gurur kaynağımız oldu. Bütün sporcularımıza, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Murat Eskici de İzmir'deki spor kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Kovid-19 salgını önlemlerine uyarak faaliyetlerine devam ettiklerin bildiren Eskici, "Her zaman birlikte olduğumuz İzmir spor medyasıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Okumuş'un yanı sıra TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Suavi Yardımoğlu, İzmir Şubesi Asbaşkanı Ali Korkmaz ile akreditasyon görevlileri Nuran ve Yüksel Gani de yer aldı.

Kaynak: Bültenler

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TSYD İzmir Şubesi'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye ziyaret - Haberler
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