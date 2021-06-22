TSYD'den DHA'ya iki ödül

muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.