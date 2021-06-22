TSYD'den DHA'ya iki ödül
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TSYD'den DHA'ya iki ödül

TSYD'den DHA'ya iki ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.

muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.9 gazetecinin ödül aldığı törende konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi.

TSYD'den DHA'ya iki ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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