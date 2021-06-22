TSYD'den DHA'ya iki ödül
muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.
muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.9 gazetecinin ödül aldığı törende konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı