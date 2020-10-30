6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti

30.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:40

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından İzmir'in Sahil ilçesi Seferihisar'ın Sığacık mahallesini tsunami vurdu. Deprem anında korkarak yardım isteyen 90 yaşındaki Laike Erçetin komsularının yardımı ile kapı önüne çıkarıldı. Depremin ardından bir anda oluşan tsunami ile birlikte sürüklenen Laike teyzenin cansız bedeni evinden yaklaşık 100 metre ileride bulundu.

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kaldı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etti.

TEKNELER KARAYA OTURDU

Tsunami sonrası yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tüm tekneler denizin çekilmesi ile birlikte karaya oturdu.
Deprem faciasının ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisiyle vatandaşlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

İlgili Haberler

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem
İzmir'deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı
İzmir'deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Mehmet Topal Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 23:40:11. #1.14#
title