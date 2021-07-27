TSSF Edirne Temsilci Özkan Arsu'dan AK Parti İl Başkanı İba'ya teşekkür ziyareti
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TSSF Edirne Temsilci Özkan Arsu'dan AK Parti İl Başkanı İba'ya teşekkür ziyareti

TSSF Edirne Temsilci Özkan Arsu'dan AK Parti İl Başkanı İba'ya teşekkür ziyareti
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Edirne Temsilci Özkan Arsu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya İbrice Limanı konusunda verdiği destek için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Edirne Temsilci Özkan Arsu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya İbrice Limanı konusunda verdiği destek için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Arsu ziyarette, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı haline gelen Saros Körfezi'nin İbrice Limanı'ndaki yer problemleri konusunda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya danıştıklarını, sorunun çözümü konusunda verdikleri destekten dolayı İba'ya teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Belgin İba ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Balta'ya minnettar olduklarını ifade eden Arsu, "Bu konuda başvurmamız gereken yerler konusunda yol gösterici oldular. Teşkilat olarak bize destek çıktılar. Çoğu yere gittik ilgilenmediler ama Belgin Hanım'ın desteği ile gereken yerlere başvurumuzu yaptık. Biz de Federasyon Başkanımız Şahin Özen adına, sağladıkları bu destekten dolayı teşekkür ziyareti yapmak istedik." diye konuştu.

İbrice Limanı'nda yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında da bilgi veren Arsu, İba'ya sualtında çekilmiş fotoğraf hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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