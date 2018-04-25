Tso Yeni Yönetiminden Vali Çeber'e Ziyaret.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Vali Kemal Çeber'i ziyaret ettiler.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette, kabullerinden dolayı Vali Çeber'e teşekkür eden Başkan Mescier, yönetimde yer alan kurul üyelerini takdim ederek, kenttin her alanda daha da gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri için TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Salih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Kemal Çeber, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi. - KARABÜK