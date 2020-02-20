TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
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TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:21
TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'nin kentinin ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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: TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
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