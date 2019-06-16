TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 numaralı Gözlem Noktasına havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle