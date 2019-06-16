TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Milli Savunma, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 numaralı Gözlem Noktasına havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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