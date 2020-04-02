TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.
02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:44
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır" denildi.Paylaşımda ayrıca askerlerin ortak yaşam alanlarında çekilen videoya da yer verildi.
Görüntü dökümü:
Askerlerin yaşam alanlarından görüntü
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA