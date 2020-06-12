Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları ve Libya'da resmi hükümete verdiği destek sonrası gerilen Türk-Yunan ilişkilerinde TSK, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı.

12.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:05

Türk Silahlı Kuvvetlerince Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

KESİNTİSİZ HAREKAT İCRA DENEMESİ

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi. Müşterek olarak planlanan eğitim, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.

17 UÇAK, 8 FIRKATEYN VE KORVET KATILDI

Uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı açık deniz eğitimine, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 uçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 fırkateyn ve korvet katıldı.
Faaliyete katılan uçaklar Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM), 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı taktik komutasında görevlerini icra etti.

8 SAAT SÜRDÜ

Açık deniz eğitimine katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerindeki yerlerini aldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi. Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katıldığı eğitim, başarıyla tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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