TSE ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolüne, TSE Başkanı Adem Şahin ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız imza koydu.

Protokol imza töreninde konuşan Şahin, Gazi Üniversitesi ile iş birliklerinin güçlendirilmesi, önceki yıllarda yapılan çalışmaların genişletilmesi, yönetim sistemleri, eğitim ve belgelendirme faaliyetine başlanması hususunda mutabakat sağladıklarını vurguladı. İş birliği ile Türkiye'nin kalite altyapısını güçlendirmeye katkı sunacaklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Özel sektör ve kamu yatırımlarıyla ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracağız. Mühendislik ve test hizmetleri alanlarında iş birliklerini geliştireceğiz. Gerektiğinde üçüncü tarafların da yer alacağı şekilde Ar-Ge projelerinin kurgulanması ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacağız. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde fizibilite çalışmaları yürüteceğiz. Ülkemizin ihtiyaçları kapsamında laboratuvar altyapı planlanması ve kurulması için çalışacağız. Yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere diğer alanlarda da muayene, gözetim, kontrol, test ve eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Gazi Üniversitesi teknik birimlerince TSE'nin teknik personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesini sağlayacağız."

Şahin, karşılıklı danışmanlık, bilirkişi hizmetleriyle benzer teknik iş birliği hususları ve lisansüstü programlarında kolaylık sağlayarak iş birliği yapacaklarının altını çizerek TSE tarafından uygunluk değerlendirme ve standardizasyon hizmetlerinde Gazi Üniversitesine eğitim vereceklerini belirtti.

Üniversiteye makina ve teçhizat desteği

Gazi Üniversitesi merkez laboratuvarı bünyesinde TSE'nin ihtiyaç duyduğu deney hizmetlerinden yararlanacaklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"TSE olarak Gazi Üniversitesine makina ve teçhizat desteği sağlayacağız. Enstitümüz tarafından yürütülen standart hazırlama ve teknik komite çalışmalarında Gazi Üniversitesi ve TSE tarafından yürütülen standart hazırlama ve teknik komite çalışmalarında Gazi Üniversitesi akademik personeline öncelik vereceğiz. Gazi Üniversitesi birimlerindeki öğrenciler, öğretim elemanları ve Gazi Teknopark bünyesindeki şirketler, test ve kalibrasyon hizmet alımlarında TSE tarafından verilen hizmetlerimizden faydalanabilecek. Ayrıca Gazi Üniversitesi bünyesinde akreditasyon ihtiyacı bulunan laboratuvarların akreditasyon süreçlerini beraber yürüteceğiz."

"TSE'nin güçlü yönlerinizden istifade edeceğiz"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da standartların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı. Yıldız, "Memleketimizin araştırma üniversitesi olan 11 üniversitesinden biri olarak güzel hizmetler yapacağımızı, TSE'nin güçlü yönlerinizden istifade edeceğimizi ve bizim akademik ekibimizden de hangi konuda ihtiyaç olursa biz o konularda sizlere destek vereceğiz. Protokolün her iki kurum için, memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur