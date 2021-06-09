Truskavest Belediye Başkan Yardımcısı Kotyk, Kemer Belediye'sinde
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Truskavest Belediye Başkan Yardımcısı Kotyk, Kemer Belediye'sinde

Truskavest Belediye Başkan Yardımcısı Kotyk, Kemer Belediye'sinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Trastavest Belediye Başkan Yardımcısı Yuriy Kotyk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Ukrayna Trastavest Belediye Başkan Yardımcısı Yuriy Kotyk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette, Kotyk'a, Kemer Belediye meclis üyesi Hasan Ali Acar ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar'da eşlik etti. Kemer Belediyesi'nin kardeş şehirleri arasında yer alan Ukrayna'nın kültür merkezilerinden olan Lviv'in Truskavest Belediye Başkan Yardımcısı, Yuriy Kotyk, Kemer'i çok sevdiğini dile getirerek, Kemer insanının da çok sıcakkanlı olduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna kardeşliğinin ve ilişkilerinin daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kotyk, "Geçen sene ve ondan daha önceki senelerde koyulan kardeşlik temelinin için buradayım. Kemer dışında başka şehirlerle de kardeş ilişkilere devam etmek istiyoruz. Başka şehirlerle de görüşmek, başka illere de gidip görüşmeyi planlıyoruz. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin, kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesini ve her zaman böyle devam etmesini arz ediyorum" dedi.

Kotyk, Başkan Necati Topaloğlu gibi insanların sayesinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendiğini ve kardeşlik bağlarının artmasını sağladığını kaydetti.

Belediye meclis üyesi Hasan Ali Acar ise daha önce Lviv'e gerçekleştirdikleri ziyarette güzel bir misafirperverlikle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı. Lviv'de sağlık turizmi üzerine kapsamlı şekilde çalışıldığına dikkat çeken Acar, "Bizlerin arasındaki kardeşlik ve dostluk inşallah daha ileriye gidecek. Devamını bekliyoruz. Ziyaretleri bizi memnun etti" diye konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Topaloğlu, Kotyk'a Kemer tablosu verdi. - ANTALYA

Truskavest Belediye Başkan Yardımcısı Kotyk, Kemer Belediye'sinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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