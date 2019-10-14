Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu

Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı

14.10.2019 23:57
Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı.


Trump ayrıca Türkiye'nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin tekrar yüzde 50'ye çıkacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et