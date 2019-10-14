Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

14.10.2019 02:17

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağlandığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın!" dedi.







Başkan Trump, Kürtler ve Türklerin yıllardır savaştığını söyleyerek "sonsuz savaş" tanımlamasında bulundu ve durumu yakından izlediklerini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle