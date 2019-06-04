Trump'tan Theresa May'a tavsiye: Yerinde olsam AB'ye dava açardım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Londra ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten hemen sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump İngiltere ve ABD'nin dünyanın en sağlam müttefikleri konumunda olduğunu ifade ederek Brexit'in gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Euronews.com'da Görüntüle