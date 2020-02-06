Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney
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Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, azil soruşturmasında Başkan Donald Trump'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.

06.02.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:09
Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör , azil soruşturmasında Başkan 'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.


Utah eyaletinden Senatör Romney, ABD Senatosunda çarşamba günü yaptığı açıklamada azil soruşturmasında ne yönde oy kullanacağına dair kararını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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