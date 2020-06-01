Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
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Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sırasında bir göstericiye para verdiği iddia edilen kişiyi paylaşarak "Anarşist, seni görüyoruz!" ifadelerini kullandı.

01.06.2020 22:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:56

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde polis ve eylemciler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından eylemlerin dozu artarken yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Eylemcileri teşvik etmek için para dağıtıldığıyla ilgili görüntünün ortaya çıkmasının ardında videoyu hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump,"Anarşist, seni görüyoruz."diyerek tepki gösterdi.

Birkaç gün önce ortaya çıkan videonun ABD'de göstericilerin taşkınlık çıkarması ve binaları ateşe vermesi için para dağıtan kişileri gösterdiği iddia edilmişti.

Trump'tan protestolarla ilgili tehdit gibi paylaşım: Anarşist, seni görüyoruz

NE OLMUŞTU?

George Floyd (46), pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz

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