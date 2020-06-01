Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sırasında bir göstericiye para verdiği iddia edilen kişiyi paylaşarak "Anarşist, seni görüyoruz!" ifadelerini kullandı.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde polis ve eylemciler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından eylemlerin dozu artarken yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Eylemcileri teşvik etmek için para dağıtıldığıyla ilgili görüntünün ortaya çıkmasının ardında videoyu hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump,"Anarşist, seni görüyoruz."diyerek tepki gösterdi. Birkaç gün önce ortaya çıkan videonun ABD'de göstericilerin taşkınlık çıkarması ve binaları ateşe vermesi için para dağıtan kişileri gösterdiği iddia edilmişti.