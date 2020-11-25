Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt

25.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:53
Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için 'kaybedenler' ve 'enayiler' dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için 'kaybedenler' ve 'enayiler' dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Trump, "Ölen asker kahramanlar hakkındaki "kaybedenler ve enayiler" ifadesinin tam bir uydurma ve yalan olduğu kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için 'kaybedenler' ve 'enayiler' dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların yalan olduğunun kanıtlandığını ifade eden Trump, "Ölen asker kahramanlar hakkındaki "kaybedenler ve enayiler" ifadesinin tam bir uydurma ve yalan olduğu kanıtlandı. Bu açıklama hiç yapılmadı" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın ölen ABD askerleri 'kaybedenler' ve 'enayiler' dediği iddiaları tepki çekmişti. ABD'nin bazı yayın organları tarafından desteklenen The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump 2018'de Paris dışında savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerleriyle dolu bir mezarlığına yapacağı ziyareti 'kaybedenlerle dolu' olduğu için iptal ettiği öne sürülmüştü. Dergi farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın 'mezarlık ziyaretini yağmur saçlarını darmadağın edeceği için ve ABD'nin savaş ölülerini onurlandırmanın önemli olmadığına inandığı için' iptal ettiği ileri sürülmüştü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok
Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek
Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:54:56. #1.14#
title