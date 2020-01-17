Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdiView on euronews.
17.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:06
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdiView on euronews
Kaynak: Euronews.com