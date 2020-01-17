Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
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Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdiView on euronews.

17.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:06

devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
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