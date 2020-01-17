Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
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Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdi

17.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:13
Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz

devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdi.


Evanjelistler arasındaki desteğini korumak isteyen başkan "Tanrının kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz. Dini özgürlükleri yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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