Trump'tan korona virüs sonrası ilk miting
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Trump'tan korona virüs sonrası ilk miting

13.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:35
Trump'tan korona virüs sonrası ilk miting

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü yendikten sonra ilk kez miting düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü yendikten sonra ilk kez miting düzenledi.

Korona virüs tedavisi gören ve hastalığı atlatan ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Sanford kentinde düzenlediği mitingde destekçileriyle bir araya geldi. Trump, korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından düzenlediği ilk mitingde enerjisiyle dikkat çekti. Destekçilerine durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Bunu başardım. Şimdi bağışıklık kazandığımı söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi. Miting sırasında neşeli tavırlarıyla destekçilerine seslenen Trump, "Oraya geleceğim. Oraya doğru yürüyeceğim. Tüm seyircileri öpeceğim. Herkesi öpeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, 6 Ekim'de ise hastaneden taburcu olmuş ve Beyaz Saray'a geri dönmüştü. Dün düzenlenen mitingden saatler önce Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın korona virüs testinin negatif çıktığını açıklamıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Trump'tan korona virüs sonrası ilk miting

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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