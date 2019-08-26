Trump'tan kasırgaları nükleer bombayla engelleme istediği iddialarına yalanlama

26.08.2019 17:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kasırgaları ülkeye ulaşmadan önce nükleer bomba ile yok etmek istediğine dair iddiaları "saçmalık" olarak değerlendirerek reddetti.



Axios haber sitesi pazar günü yayımladığı haberde, Trump'ın bir bilgilendirme toplantısı sırasında fırtınanın ortasına nükleer bomba atmak suretiyle Afrika kıyılarında oluşan kasırgaları engellemenin mümkün olup olmayacağını sorduğunu iddia etti. Haber sitesi bu konuşmanın ne zaman yapıldığını bildirmedi. Euronews.com'da Görüntüle