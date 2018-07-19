Trump'tan Erdoğan'a Brunson Çağrısı: Bir Şey Yapmalısın

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Trump, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TÜRKİYE İÇİN UTANÇ"

"Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir utanç.

"ERDOĞAN BİR ŞEY YAPMALI"

Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

Rahip Andrew Brunson yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."