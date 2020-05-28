ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
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ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump, 100 bini aşan ölümlerle ilgili "Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık" açıklamasını yaptı.

28.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:17

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ülke konumunda bulunan ABD'de Başkan Donald Trump, 100 bini aşan ölümlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Trump, ülkede 100 bini aşan koronavirüs ölümlerini, "üzücü bir kilometre taşı" olarak değerlendirdi. Trump, "100 bine ulaşan ölümler ile oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık" ifadelerini kullanarak salgında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

ÖLÜ SAYISI 102 BİNİ GEÇTİ

Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bin 511 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 102 bin 197'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 749 bin 160'a ulaştı.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN EYALET NEW YORK OLDU

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 374 bin 672, ölü sayısı 29 bin 553'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 341'ye, vaka sayısı ise 157 bin 818'e ulaştı. ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 114 bin 306 olarak kayıtlara geçerken, 5 bin 83 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 101 bin 836'ya, ölü sayısı 3 bin 955'e yükseldi.

Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 94 bin 220'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 547'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 73 bin 652 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 322'ye yükseldi. Teksas'ta vaka sayısı 59 bin 121 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 602'ye ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 55 bin 604'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 334 olarak açıklandı.

490 BİN 256 KİŞİ İYİLEŞTİ

ABD genelinde koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 490 bin 256 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. Ülke genelinde 17 bin 227 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken, şu ana kadar toplam 15 milyon 949 bin 362 koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.

Öte yandan ABD'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 1 Mart'ta Washington eyaletinde gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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