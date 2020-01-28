Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek

28.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan ediliyor. 'Barış' adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.

"İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMDEN BAHSEDİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nıyla ilgili, "İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması, Filistinli mültecilerin İsrail'e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmesi." dedi.

"İSRAİL'İN KARANLIK ÇAĞLARA DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm. Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim. Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.

"KUDÜS, İSRAİL BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız. Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

NETANYAHU: BU BİR FIRSAT

Netanyahu da Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı duyuruda, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve Ortadoğu planının bu görüşmeler sırasında açıklanacağını bildirmişti.

FİLİSTİN'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde planın bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI GASP ETME HAMLESİ

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

ABBAS'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı öne sürülen 'Yüzyılın Anlaşması Planı' diye adlandırdığı planın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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