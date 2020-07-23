Trump, "Siyahi Amerikalılar için geçmiş başkanlardan daha fazlasını yaptım"
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Trump, "Siyahi Amerikalılar için geçmiş başkanlardan daha fazlasını yaptım"

ABD Başkanı Donald Trump,"Ben siyahi Amerikalılar için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Belki Abraham Lincoln bir istisna olabilir" dedi.

Trump,
23.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:49

ABD Başkanı Donald Trump,"Ben siyahi Amerikalılar için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Belki Abraham Lincoln bir istisna olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da korona virüs salgını ile ilgili günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Demokrat Başkan Adayı ve Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kendisine yönelik 'ilk faşist başkan' nitelendirmesine ilişkin, "Ben siyahi Amerikalılar için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Belki Abraham Lincoln bir istisna olabilir" ifadelerini kullandı.

"Pandemiden önce Siyahi Amerikalıların işsizliği rekor seviyedeydi"

Demokrat başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Trump, pandemiden önce Siyahi Amerikalıların işsizliğinin rekor seviyede olduğunu belirterek Beyaz Saray'da Barack Obama ile Joe Biden'in adaletli davranmadıklarını belirtti. Trump, "Siyahi Amerikalılar için Abraham Lincoln hariç, herkesten daha fazlasını yaptım, kimse siyahilere yakın bile değildi. İdarem daha önce hiç olmadığı kadar Afrikalı Amerikalılar için her şeyi yapıyor" diyerek 2 Mart'ta Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde düzenlenen kampanya mitingini örnek olarak gösterdi.

"Vak'a sayılarının tekrardan düşüşe geçtiğini gözlemliyoruz"

Trump, Arizona, Kaliforniya, Teksas ve Florida gibi eyaletlerde artan vak'a sayılarında tekrardan düşüş gözlemlendiğini belirterek korona virüs salgınında yaşanan ölümlerin yarısının yaşlı bakım evlerinde gerçekleştiğini, salgının başından bu yana buralarla ilgili gerekli önlemleri almaya azami gayret ettiklerini vurguladı. Trump Sağlık Bakanlığının, ek personel alımı, test kapasitesinin artırımı ve teknolojik destek gibi programlarda kullanılmak üzere bakım evlerine 5 milyar dolarlık yardım yapacağını belirterek, yüksek risk taşıyan bölgelere daha fazla yardımların gideceğini vurguladı.

"Vak'aların genç nüfusta artışı ırkçılık karşıtı protestolar"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs vak'alarının genç nüfusta artışının nedeninin ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar olduğunu söyledi. Trump, ABD'de Mayıs ayından itibaren yapılan büyük çaplı ırkçılık karşıtı protestolarda, "Genç kuşaklarda korona virüs vak'alarının tespit edilmesinin birçok nedeni var. Yapılan sokak gösterilerinden kısa süre sonra vaka sayıları ülke çapında artmaya başladı, büyük ihtimalle bu gösteriler alınan önlemlerin büyük ölçüde tedbirlerin gevşemesine yol açtı. Ayrıca yapılan seyahatler, tatil günlerinde büyük gruplar halinde yapılan eğlenceler ve sahillerdeki kalabalıklar da vak'aların artmasına neden olmuş olabilir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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