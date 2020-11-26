Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump: Seçim hileli ama kazanacağız

26.11.2020 08:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:13
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinin 'hileli' olduğunu ve kazanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinin 'hileli' olduğunu ve kazanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacağını savundu. Trump, Twitter hesabından "Bu seçim hileli, ama kazanacağız !" ifadelerini kullandı.Twitter ise Trump'ın paylaşımını 'yanıltıcı' olarak işaretledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı
Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı
ABD seçimleri: Trump kabul etmediği seçim sonucunu değiştirmek için neler yapabilir?
ABD seçimleri: Trump kabul etmediği seçim sonucunu değiştirmek için neler yapabilir?
Trump hile yapılmadığını söyleyen seçim güvenliği yetkilisini görevden aldı
Trump hile yapılmadığını söyleyen seçim güvenliği yetkilisini görevden aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Sinan Akçıl İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump: Seçim hileli ama kazanacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 08:13:36. #1.14#
title